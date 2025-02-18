За два місяці на водоймах Одещини загинули восьмеро людей, – ДСНС

В Одещині на водоймах загинули 8 осіб, фото: ДСНС

З початку року на водоймах Одещини загинули восьмеро людей, серед яких три дитини.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) в Одеської області.

«Чому люди йдуть на тонку кригу та чому не дотримуються порад рятувальників – нам невідомо. Але ж хіба варте це зимове дозвілля вашого життя? Пам’ятайте, що достатньо одного кроку на крихкий лід і ви можете опинитись у крижаній воді, а з цієї пастки вже дуже важко врятувати», – додали в ДСНС.

Нагадаємо, в Одеській області під кригу провались троє підлітків, водолази ДСНС дістали з води тіла загиблих. Раніше на Херсонщині троє дітей провалилися під лід.