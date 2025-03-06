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З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути двох дітей

З тимчасово окупованої Херсонщини повернули двох дітей. Ілюстраційне фото: theukrainians.orgЗ тимчасово окупованої Херсонщини повернули двох дітей. Ілюстраційне фото: theukrainians.org

На підконтрольну Україні територію повернули ще двох дітей із тимчасово окупованої Херсонщини. 

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що вдалось евакуювати хлопчика та дівчинку, яким 10 і 16 років.

«Ще двоє дітлахів – нарешті на підконтрольній Україні території. Головне, що зараз вони у безпеці та отримують всю необхідну допомогу. Це – черговий результат реалізації ініціативи Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA та неймовірної роботи команди Save Ukraine», – написав він.

Нагадаємо, за 2024 рік на підконтрольну Україні територію повернули 242 дитини з поки що окупованої Херсонщини.

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