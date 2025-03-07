Доба на Херсонщині: дві людини загинули, одна поранена
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:00, 07 березня, 2025
-
Російські війська упродовж доби обстріляли 31 населений пункт Херсонської області. Дві людини загинули, ще одна — отримала поранення.
Про це 7 березня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Під обстрілами та авіаударами перебували Придніпровське, Антонівка, Інженерне, Комишани, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Дніпровське, Зеленівка, Кізомис, Томина Балка, Олександрівка, Станіслав, Софіївка, Понятівка, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Милове, Качкарівка, Дудчани, Бургунка, Зміївка, Миколаївка, Михайлівка, Молодіжне, Монастирське, Новоберислав, Ольгівка, Веселе та Херсон.
Пошкоджені багатоповерхівка, 16 приватних будинків, стільникова вежа, господарча споруда, гараж та автомобіль.
Також російська армія атакувала й Миколаївську область. Внаслідок удару було пошкоджено вікна приватного будинку.
Останні новини про: Війна в Україні