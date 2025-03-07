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Суд залишив під вартою мешканця Херсонщини, якого підозрюваного у пособництві державі-агресору

Чоловік в кайданах. Ілюстративне фото: НацполіціяЧоловік в кайданах. Ілюстративне фото: Нацполіція

Центральний районний суд Миколаєва вирішив залишити під вартою без права внесення застави мешканця Херсонської області, якого підозрюють у пособництві державі-агресору.

За даними суду, під час тимчасової окупації Херсонщини чоловік надавав допомогу російським військовим. Зокрема, розселявав їх у будинках свого села, агітував місцевих жителів отримувати російські паспорти за грошову винагороду, організовував постачання продуктів харчування для окупантів. Крім того, підозрюваний облаштував у своєму дворі майстерню для ремонту та заправки ворожої техніки, а також допомагав у створенні підземного командного пункту.

У суді підозрюваний заперечив свою провину, стверджуючи, що забезпечував продуктами харчування жителів села. Також він повідомив, що після деокупації виїхав до іншої області та оформив статус внутрішньо переміщеної особи.

Адвокат підозрюваного клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, аргументуючи це віком, станом здоров’я та соціальними зв’язками свого підзахисного.

Втім, суд, заслухавши свідків, які підтвердили його співпрацю з окупантами та проросійську агітацію, ухвалив рішення залишити підозрюваного під вартою без права внесення застави.

Раніше повідомлялось, що Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для 45-річного місцевого жителя, якого підозрюють у державній зраді.

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