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На ЧАЕС завершили ліквідувати наслідки російського удару, але моніторинг триватиме

Рятувальники ліквідують наслідки російського удару по ЧАЕС. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують наслідки російського удару по ЧАЕС. Фото: ДСНС

На четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС завершили ліквідувати наслідки російської атаки, але моніторинг триватиме й надалі. 

Як повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження, на території станції чергуватиме рятувальні підрозділ та верхолази. Також продовжуватимуться радіаційний та тепловізійний моніторинги. 

«Сьогодні на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на об’єкті «Укриття» ухвалили рішення про повну ліквідацію наслідків атаки російського дрона на Новий безпечний конфайнмент Чорнобильської АЕС. Наступний крок — ретельний аналіз пошкоджень Арки НБК», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на експертну оцінку пошкоджень Арки Нового безпечного конфайменту спрямують 400 тисяч євро. Ці кошти нададуть із адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

Як відомо, в ніч на 14 лютого російський ударний безпілотник потрапив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. 17 лютого вдалося призупинили гасіння пожежі. Фахівці моніторять ситуацію.

Станом на 22 лютого рятувальники-верхолази продовжували ліквідовувати наслідки удару російського безпілотника, який влучив в укриття четвертого енергоблока.

Також повідомлялось, що ліквідації наслідків атаки РФ, залучили дрони з тепловізорами.

Пізніше, Уряд виділив понад 1,5 мільярди гривень на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС після російської атаки. Фінансування збільшили на 139 мільйонів гривень порівняно з 2024 роком.

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