Російські військові з дрона атакували жителя Херсонщини: його шпиталізували
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- Анна Гакман
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21:11, 07 березня, 2025
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Сьогодні, 7 березня, в Янтарному Херсонської області російські військові з дрона атакували місцевого жителя.
Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, потерпілого у доправили до лікарні для надання медичної допомоги.
«Російські військові атакували з дрона Янтарне. Під удар ворожого безпілотника потрапив 66-річний чоловік. В нього — мінно-вибухова травма та уламкове поранення ноги», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через обстріли російських військ у Херсоні постраждали двоє людей. Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, 56-річному чоловіку ампутували ногу, а 48-річна жінка зазнала контузії та мінно-вибухової травми.
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