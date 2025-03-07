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Російські військові з дрона атакували жителя Херсонщини: його шпиталізували

Сьогодні, 7 березня, в Янтарному Херсонської області російські військові з дрона атакували місцевого жителя.

Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, потерпілого у доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

«Російські військові атакували з дрона Янтарне. Під удар ворожого безпілотника потрапив 66-річний чоловік. В нього — мінно-вибухова травма та уламкове поранення ноги», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через обстріли російських військ у Херсоні постраждали двоє людей. Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, 56-річному чоловіку ампутували ногу, а 48-річна жінка зазнала контузії та мінно-вибухової травми.

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