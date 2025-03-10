За добу на Миколаївщині виникла 21 пожежа, дві — через російські атаки

Пожежа на Миколаївщині 9 березня, фото: ДСНС

Протягом минулої доби в Миколаївській області зареєстровано 21 пожежу. Найбільше займань сталося на відкритих територіях.

У двох випадках причиною загорянь стали російські атаки, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Через падіння уламків безпілотників у Миколаївському та Баштанському районах виникли пожежі сухої трави та чагарників на відкритих територіях за межами населених пунктів. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники.

Основними причинами інших загорянь стали необережне поводження з вогнем та підпал. Внаслідок цього вигоріли очерет, суха трава та чагарники на загальній площі 20 гектарів. Пожежі сталися в громадах Первомайського, Миколаївського, Вознесенського та Баштанського районів:

Первомайський район: Кривоозерська, Синьобрюхідська, Врадіївська, Первомайська громади;

Миколаївський район: Костянтинівська, Степівська, Новоодеська громади;

Вознесенський район: Дорошівська, Братська громади;

Баштанський район: Привільнянська, Баштанська, Снігурівська, Софіївська громади.

Окрім того, у Центральному районі Миколаєва сталася пожежа в продовольчому магазині. Вогонь охопив 10 квадратних метрів площі, рятувальники ліквідували займання.

Пожежа на Миколаївщині 9 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 9 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 9 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 9 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 9 березня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 9 березня, фото: ДСНС

Нагадаємо, що з початку року в екосистемах Миколаївської області сталося 127 пожеж, які охопили понад 123 гектари. У ДСНС назвали це «вогняним апокаліпсисом руками людей».