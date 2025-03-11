За добу на Миколаївщині виникло дев’ять пожеж: горіли будинки та суха трава
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
13:00, 11 березня, 2025
-
За минулу добу, 10 березня, вогнеборці дев’ять разів виїжджали на гасіння пожеж у приватному секторі та на відкритих територіях.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області
Через підпали шість разів загорялися суха трава та очерет у Первомайському, Вознесенському, Баштанському та Миколаївському районах. Вогонь охопив понад 11 гектарів.
У Первомайську через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей загорілася котельня на приватній території. Вогнеборцям вдалося врятувати будинок і літню кухню.
У селі Мартинівське Вознесенського району горів нежитловий будинок площею 40 квадратних метрів.
Нагадаємо також, що у селі Галицинове Миколаївського району рятувальники ліквідували пожежу двоповерхового дачного будинку площею 40 квадратних метрів. Причини загоряння встановлюються.
Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року в екосистемах Миколаївської області зареєстровані 152 пожежі.
Останні новини про: Пожежі