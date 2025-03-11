За добу на Миколаївщині виникло дев’ять пожеж: горіли будинки та суха трава

Пожежа на Миколаївщині 10 березня, фото: ДСНС

За минулу добу, 10 березня, вогнеборці дев’ять разів виїжджали на гасіння пожеж у приватному секторі та на відкритих територіях.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області

Через підпали шість разів загорялися суха трава та очерет у Первомайському, Вознесенському, Баштанському та Миколаївському районах. Вогонь охопив понад 11 гектарів.

У Первомайську через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей загорілася котельня на приватній території. Вогнеборцям вдалося врятувати будинок і літню кухню.

У селі Мартинівське Вознесенського району горів нежитловий будинок площею 40 квадратних метрів.

Пожежа на Миколаївщині 10 березня, фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині 10 березня, фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині 10 березня, фото: ДСНС

Нагадаємо також, що у селі Галицинове Миколаївського району рятувальники ліквідували пожежу двоповерхового дачного будинку площею 40 квадратних метрів. Причини загоряння встановлюються.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року в екосистемах Миколаївської області зареєстровані 152 пожежі.