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Через російський обстріл у Херсоні постраждав чоловік

Знак перед в'їздом у Херсон. Фото: «МикВісті»Знак перед в'їздом у Херсон. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 11 березня, російські війська атакували Херсон. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Як повідомляє пресслужба Херсонська обласна військова адміністрація, чоловік під наглядом лікарів.

«Орієнтовно о 13:30 російські війська вкрили вогнем Херсон. Внаслідок обстрілу 44-річний чоловік дістав вибухову травму. Потерпілий – під наглядом лікарів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли та завдали авіаударів по низці населених пунктів Херсонської області, зокрема по Херсону, Бериславу, Білозерці, Станіславу, Кізомису та інших. Атаки були спрямовані на житлові квартали та соціальну інфраструктуру. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, чотири приватні будинки, газопровід, гараж та кілька автомобілів. Внаслідок обстрілів поранення дістали 11 людей.

 

 

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