На Херсонщині внаслідок обстрілу постраждав чоловік

Наслідки обстрілу Херсона. Ілюстраціне фото: Суспільне Херсон

У вівторок, 11 березня, російські війська здійснили атаку на Широку Балку в Херсонській області за допомогою БпЛА. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий житель.

Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, потерпілого доправили до лікарні.

«Близько 17:30 російська окупаційна армія атакували з БпЛА Широку Балку. Під удар ворожого дрона потрапив 37-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, поранення руки та ноги. Потерпілого доправили до лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.