На Херсонщині внаслідок обстрілу постраждав чоловік
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- Анна Гакман
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21:00, 11 березня, 2025
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У вівторок, 11 березня, російські війська здійснили атаку на Широку Балку в Херсонській області за допомогою БпЛА. Внаслідок обстрілу постраждав місцевий житель.
Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, потерпілого доправили до лікарні.
«Близько 17:30 російська окупаційна армія атакували з БпЛА Широку Балку. Під удар ворожого дрона потрапив 37-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, поранення руки та ноги. Потерпілого доправили до лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли та завдали авіаударів по низці населених пунктів Херсонської області, зокрема по Херсону, Бериславу, Білозерці, Станіславу, Кізомису та інших. Атаки були спрямовані на житлові квартали та соціальну інфраструктуру. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, чотири приватні будинки, газопровід, гараж та кілька автомобілів. Внаслідок обстрілів поранення дістали 11 людей.
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