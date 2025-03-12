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Доба на Херсонщині: є загиблі, поранені та руйнування

Обстріл Херсона, фото: СуспільнеОбстріл Херсона, фото: Суспільне

Російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Внаслідок атак пошкоджено три багатоповерхівки, вісім приватних будинків, газопровід, господарські споруди та автомобілі.

Через російську агресію загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення, серед них двоє дітей, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Увечері 11 березня росіяни атакували з авіації селище Червоний Маяк. Внаслідок удару по житловому будинку постраждали 46-річний чоловік та 69-річна жінка. Вони отримали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Потерпілих госпіталізували, їхній стан – середньої важкості, зазначили в Херсонської ОВА.

Крім цього, вночі 12 березня українські сили ППО збили над областю один дрон-камікадзе «Shahed-131/136».

Також 11 березня росіяни обстрілювали Миколаївську область. Куцурубська громада зазнала чотирьох атак дронами FPV. Внаслідок одного з обстрілів у селі Парутине була пошкоджена лінія електропередач. Під час ремонтних робіт росіяни завдали повторного удару та пошкодили автомобіль ремонтників.

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