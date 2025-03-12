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«76% лісів Херсонщини під окупацією, інші — заміновані», — Прокудін

Рятувальники ліквідують пожежу на Миколаївщині. Ілюстративне фото: ДСНСРятувальники ліквідують пожежу на Миколаївщині. Ілюстративне фото: ДСНС

76% лісогосподарських земель Херсонщини залишаються тимчасово окупованими Росією, а ті, що знаходяться на звільнених територіях — заміновані. Водночас саперам вдалося обстежити лише 3% цих територій.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, однією з головних проблем є неможливість повного обстеження земель після підриву Каховської ГЕС.

«До цього додалася ще одна катастрофа — російський теракт на Каховській ГЕС. Першочергово слід провести обстеження, що наразі неможливо через безпекову ситуацію та тимчасову окупацію частини земель», — розповів він.

Серйозною загрозою для регіону залишаються і лісові пожежі. Тільки торік горіло близько 370 гектарів лісу.

«Також ліси страждають від пожеж. Торік сталося майже сорок займань на площі в близько 370 гектарів. А техніка, яка потрібна для захисту й відновлення лісів, була знищена чи вкрадена російськими загарбниками. Навіть у таких важких умовах продовжують працювати фахівці двох лісомисливських підприємств», —  зазначив він.

Він переконаний, що для відновлення ефективної роботи лісового господарства необхідно провести розмінування, покращити фінансування та оновити матеріально-технічну базу.

Раніше повідомлялось, що протягом 11 березня та в ніч на 12 березня на Миколаївщині сталося 17 пожеж, більшість з них — на відкритих територіях.

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