На Херсонщині триває розмінування: піротехніки обстежили понад 28 тис. га
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- Анна Гакман
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22:07, 12 березня, 2025
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Піротехніки обстежили понад 28 тисяч гектарів територій Херсонщини.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Херсонській області.
За інформацією рятувальників, станом на сьогодні:
- Проведено 19 тисяч 817 залучень;
- Обстежено 28 тисяч 683,8 га території;
- Виявлено та знешкоджено 57 тисяч 222 вибухонебезпечні предмети.
Рятувальники нагадують: якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся та не торкайтеся його. Відійдіть на безпечну відстань і повідомте про знахідку за номером 101 або 102.
Хто і коли розмінує Миколаївську область?
Вже майже три роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.
Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.
Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».
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