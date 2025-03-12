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В Одеській області запрацювала гаряча лінія для ветеранів щодо спортивної реабілітації

В Одеській області запрацювала гаряча лінія щодо спортивної реабілітації ветеранів, ілюстративне фото: Дніпровський державний університет внутрішніх справВ Одеській області запрацювала гаряча лінія щодо спортивної реабілітації ветеранів, ілюстративне фото: Дніпровський державний університет внутрішніх справ

В Одеській області відкрили гарячу лінію для ветеранів, яка надаватиме інформацію про можливості спортивної реабілітації, компенсаційні програми та індивідуальний підбір занять.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

«Що дає гаряча лінія? Індивідуальний підбір спортивних занять, консультація щодо компенсаційної програми, допомога на старті. Чому варто обрати спорт? Контроль над власним тілом, азарт, жага до перемог, нові цілі, спільнота, яка розуміє і підтримує, психологічне розвантаження та внутрішня рівновага. Шлях адаптації непростий, але кожен дзвінок на гарячу лінію — це вже крок до змін», — повідомляє пресслужба.

Лінія працюватиме з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 18:00 за номером +38(093)8906264.

Нагадаємо, у Первомайську Миколаївської області планують створити ВетеранХаб — простір для підтримки військових, що повернулися з фронту. Там надаватимуть психологічну допомогу, консультації щодо соціальної адаптації та працевлаштування. Реалізація цього проєкту, зазначають у виконкомі, спрямована на підтримку ветеранів і зміцнення патріотичного духу громади.

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