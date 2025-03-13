На Херсонщини ексочільник комунального підприємства отримав 12 років тюрми за пособництво РФ

Суддя приймає рішення. Ілюстративне фото: Getty images

Колишнього керівника одного з комунальних підприємств Херсонщини засудили до 12 років тюрми з конфіскацією майна за співпрацю з окупаційною владою.

Як повідомили у обласній прокуратурі, також його позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на підприємствах та в організаціях усіх форм власності.

За даними слідства, під час тимчасової окупації він перереєстрував очолюване підприємство за російським законодавством. Надалі організовував ремонт військової техніки окупантів і забезпечував їх транспортом для перевезення особового складу.

Крім того, передав російським військовим транспорт для перевезення ув’язнених однієї з колоній на будівництво фортифікаційних споруд у Снігурівському районі Миколаївщини.

У вересні 2022 року за його вказівкою в міському маршрутному транспорті розміщували агітаційні матеріали, пов’язані з псевдореферендумом.

Також встановили, що він сприяв вивезенню на лівий берег понад 30 автобусів із комунального автопарку.

Нагадаємо, що виконувача обов'язків головлікаря «Олешківської районної лікарні» на на тимчасово окупованій території Херсонщини засудили до 12 років тюрми з конфіскацією майна за пособництво державі-агресору.