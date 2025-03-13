Правоохоронці затримали депутата Херсонської облради, підозрюваного у вивезенні зерна до РФ

Правоохоронці затримали депутата Херсонської облради, підозрюваного у співпраці з РФ. Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали депутата Херсонської обласної ради від забороненої проросійської партії «Блок Володимира Сальдо», якого підозрюють у пособництві окупаційній владі та незаконному вивезенні українського зерна до Росії.

За даними Офісу генерального прокурора, підозрюваний є власником кількох фермерських господарств та агропідприємств у Херсонській області.

За даними слідства, навесні 2022 року, перебуваючи в тимчасово окупованій Музиківці, затриманий передавав матеріальну допомогу російським військовим, забезпечуючи їх продовольством. Крім того, він організував відвантаження зерна, вирощеного на його підприємствах, до створеного окупантами «Державного унітарного підприємства «Херсонська зернова компанія».

Зазначається, що підозрюваний допомагав окупаційній владі привласнювати врожай. Зокрема, організував примусовий збір зерна з полів, які належали іншим фермерам. Крім того, у липні 2022 року забезпечив транспортування викраденої агропродукції до Джанкоя в тимчасово окупованому Криму для подальшого вивезення за кордон.

Пересуваючись окупованою територією, підозрюваний користувався автомобільними перепустками «Федерального радника», які йому видала так звана «Військово-цивільна адміністрація Херсонської області».

Наразі йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що Депутата Каховської районної ради, що на Херсонщині визнали винним у колабораціонізмі та засудили до восьми років тюрми з конфіскацією майна.