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Сапери очистили від мін понад 400 тис. га на правобережжі Херсонщини

На правобережжі Херсонської області вже розмінували 64,9% території.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації. 

Зазначається, що з 6 березня по 12 березня, піротехніки обстежили 104,3 гектара територій та 2002,5 гектара полів. Крім цього, обстежили 78 об’єктів.

Динаміка розмінування правобережної Херсонщини за останній тиждень. Ілюстрація: Херсонська ОВАДинаміка розмінування правобережної Херсонщини за останній тиждень. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Загалом, за цей період виявили 755 вибухонебезпечних предметів. З початку розмінування загальна кількість виявлених вибухівок на правобережжі Херсонщини склала 229 тисяч 279 одиниць. 

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже майже три роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

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