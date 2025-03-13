Сапери очистили від мін понад 400 тис. га на правобережжі Херсонщини
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- Анна Гакман
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20:10, 13 березня, 2025
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На правобережжі Херсонської області вже розмінували 64,9% території.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
Зазначається, що з 6 березня по 12 березня, піротехніки обстежили 104,3 гектара територій та 2002,5 гектара полів. Крім цього, обстежили 78 об’єктів.
Загалом, за цей період виявили 755 вибухонебезпечних предметів. З початку розмінування загальна кількість виявлених вибухівок на правобережжі Херсонщини склала 229 тисяч 279 одиниць.
Хто і коли розмінує Миколаївську область?
Вже майже три роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.
Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.
Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».
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