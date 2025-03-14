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З тимчасово окупованої Херсонщини вдалось повернути ще двох дітей

Ілюстраційне фото: Радіо СвободаВ Україну  вдалось повернути ще двох дітей. Ілюстраційне фото: Радіо Свобода

У пʼятницю, 14 березня, на підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалось повернути 14-річного хлопчика та 16-річну дівчинку.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, зараз діти під наглядом лікарів та психологів та отримують всю необхідну допомогу. Він додав, що початку 2025 року на підконтрольну Україні територію повернули вже 25 дітей.

Рятувальна операція стала можливою завдяки реалізації ініціативи Президента України Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA» та благодійній організацій «Save Ukraine».

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення на Миколаївщині постраждали 118 дітей. Загалом в Україні війна завдала шкоди 2390 дітям.

Найбільше постраждалих дітей зафіксували в Донецькій області — 625, Харківській — 468, Херсонській — 198, Дніпропетровській — 202, Київській — 136, Запорізькій — 167 та Миколаївській — 118.

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