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Російські військові на Херсонщині скаржаться на командування через відмову в ротації та скасування відпусток, – АТЕШ

У російських підрозділах, дислокованих у Херсонській області, зростає невдоволення через скасування відпусток і ротацій.

Як повідомляє партизанський рух «АТЕШ», командування змушує військових безперервно укріплювати оборонні рубежі через нестачу особового складу.

«Головна причина — гостра нестача особового складу. Більшість підрозділів перекинули на інші напрямки, а тих, хто залишився, змушують працювати на межі виснаження. Військові розуміють, що їх використовують як витратний матеріал, але бояться висловлювати невдоволення, оскільки за це загрожує одне покарання — «обнулення», — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували населені пункти Херсонщини, завдавши ударів авіацією, артилерією та дронами. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 11 отримали поранення.

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