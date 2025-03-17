Через підпали на Миколаївщині знову горіла суха трава

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Протягом 16 березня вогнеборці ліквідували шість пожеж у Миколаєві та області.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області

У першій половині дня у Воскресенській та Ольшанській громадах Миколаївського району, а також у Миколаєві, горіли очерет та суха трава на площі понад два гектари. У двох випадках причиною займання стали підпали. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі.

У Новій Одесі черговий караул загасив пожежу в кімнаті приватного житлового будинку площею 20 квадратних метрів. Причина займання встановлюється.

Також зафіксовано дві пожежі сміття у будівлях, що не експлуатуються, у Центральному та Інгульському районах Миколаєва. Вогонь охопив площі 10 та 40 квадратних метрів.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Слід наголосити, що за два тижні на території Миколаївської області 129 разів горіли очерет, суха трава та сміття, загальною площею майже 190 гектарів.

Загалом з початку року та станом на середину березня в екосистемах Миколаївської області сталося 127 пожеж, які охопили понад 123 гектари. У ДСНС назвали це «вогняним апокаліпсисом руками людей».