Через підпали на Миколаївщині знову горіла суха трава
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- Марія Хаміцевич
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10:32, 17 березня, 2025
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Протягом 16 березня вогнеборці ліквідували шість пожеж у Миколаєві та області.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області
У першій половині дня у Воскресенській та Ольшанській громадах Миколаївського району, а також у Миколаєві, горіли очерет та суха трава на площі понад два гектари. У двох випадках причиною займання стали підпали. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі.
У Новій Одесі черговий караул загасив пожежу в кімнаті приватного житлового будинку площею 20 квадратних метрів. Причина займання встановлюється.
Також зафіксовано дві пожежі сміття у будівлях, що не експлуатуються, у Центральному та Інгульському районах Миколаєва. Вогонь охопив площі 10 та 40 квадратних метрів.
Слід наголосити, що за два тижні на території Миколаївської області 129 разів горіли очерет, суха трава та сміття, загальною площею майже 190 гектарів.
Загалом з початку року та станом на середину березня в екосистемах Миколаївської області сталося 127 пожеж, які охопили понад 123 гектари. У ДСНС назвали це «вогняним апокаліпсисом руками людей».
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