Росіяни запустили понад 2 тисячі дронів по Херсонщині за тиждень
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- Даріна Мельничук
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22:10, 17 березня, 2025
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Минулого тижня над Херсонською областю Сили оборони знищили 78% російських безпілотників.
Як повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за сім днів російські війська запустили по Херсонщині більш ніж дві тисячі дронів.
Зазначається, що з 10 березня по 16 березня росіяни застосували 2066 FPV-дронів та «скидів», з них 743 — у межах Херсонської громади.
Загалом знищили 1622 безпілотників, з них 615 — на території Херсонської громади.
Нагадаємо, на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще троє місцевих жителів отримали поранення.