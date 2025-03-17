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Росіяни запустили понад 2 тисячі дронів по Херсонщині за тиждень

FPV-дрон. Ілюстраційне фото: heroesukraine.orgFPV-дрон. Ілюстраційне фото: heroesukraine.org

Минулого тижня над Херсонською областю Сили оборони знищили 78% російських безпілотників.

Як повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за сім днів російські війська запустили по Херсонщині більш ніж дві тисячі дронів. 

Зазначається, що з 10 березня по 16 березня росіяни застосували 2066 FPV-дронів та «скидів», з них 743 — у межах Херсонської громади.

Загалом знищили 1622 безпілотників, з них 615 — на території Херсонської громади.

Протидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВАПротидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Нагадаємо, на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще троє місцевих жителів отримали поранення.

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