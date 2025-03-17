Обійняв посаду в окупаційному уряді: на Херсонщині посадовця засудили до 10 років

Суддя приймає рішення. Ілюстративне фото: Getty images

Суд визнав винним у колабораціонізмі та засудив до 10 років тюрми мешканця Бериславського району на Херсонщині. Він обійняв посаду «заступника міністра сільського господарства та рибальства» у незаконному окупаційному відомстві.

Як повідомили в обласній прокуратурі, засудженого також позбавили права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років, а його майно конфіскують.

Зазначається, що у вересні 2022 року чоловік добровільно пішов на співпрацю з РФ, погодившись стати «в.о. заступника міністра сільського господарства та рибальства Херсонської області». Він виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, керував роботою незаконного «департаменту племінного тваринництва», погоджував плани, програми та положення структурних підрозділів окупаційного відомства.

Раніше колишнього керівника одного з комунальних підприємств Херсонщини засудили до 12 років тюрми з конфіскацією майна за співпрацю з окупаційною владою.