  • понеділок

    17 березня, 2025

  • 5.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 березня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 5.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Обійняв посаду в окупаційному уряді: на Херсонщині посадовця засудили до 10 років

Суддя приймає рішення. Ілюстративне фото: Getty imagesСуддя приймає рішення. Ілюстративне фото: Getty images

Суд визнав винним у колабораціонізмі та засудив до 10 років тюрми мешканця Бериславського району на Херсонщині. Він обійняв посаду «заступника міністра сільського господарства та рибальства» у незаконному окупаційному відомстві.

Як повідомили в обласній прокуратурі, засудженого також позбавили права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років, а його майно конфіскують.

Зазначається, що у вересні 2022 року чоловік добровільно пішов на співпрацю з РФ, погодившись стати «в.о. заступника міністра сільського господарства та рибальства Херсонської області». Він виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, керував роботою незаконного «департаменту племінного тваринництва», погоджував плани, програми та положення структурних підрозділів окупаційного відомства.

Раніше колишнього керівника одного з комунальних підприємств Херсонщини засудили до 12 років тюрми з конфіскацією майна за співпрацю з окупаційною владою. 

Останні новини про: Херсонщина

Минулої доби росіяни обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранені
На відновлення 200 будинків у Посад-Покровському планують витратити більше пів мільярда гривень
На Херсонщині через детонацію протипіхотної міни постраждав чоловік
Реклама

Читайте також:

новини

«Техобстеження показало, що покриття було порушено», — у «Казці» пояснили, чому вирішили встановити паркан замість відновлення автентичної арки

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві хочуть купити будівлю для потреб ДЄЗ «Пілот»: у мерії вивчать доцільність придбання

Аліна Квітко
новини

«Це не відповідає реальності», — директорка інтернату на Миколаївщині заперечила те, що евакуйованих дітей не пускали в укриття під час тривог

Аліса Мелік-Адамян
новини

Поліція ідентифікувала ще одного росіянина, який знущався над жителями окупованої Миколаївщини

Аліса Мелік-Адамян
новини

У систему DREAM включили проєктів з відбудови Миколаївщини вже на ₴41,10 млрд

Анна Гакман

Останні новини про: Херсонщина

На Херсонщині через детонацію протипіхотної міни постраждав чоловік
На відновлення 200 будинків у Посад-Покровському планують витратити більше пів мільярда гривень
Минулої доби росіяни обстріляли Херсонщину: є загиблий та поранені

На відновлення 200 будинків у Посад-Покровському планують витратити більше пів мільярда гривень

«Техобстеження показало, що покриття було порушено», — у «Казці» пояснили, чому вирішили встановити паркан замість відновлення автентичної арки

4 години тому

На Миколаївщині затримали держвиконавця, його підозрюють у хабарництві

Головне сьогодні