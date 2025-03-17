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На Херсонщині через детонацію протипіхотної міни постраждав чоловік

На Херсонщині чоловік підірвався на міні. Фото: «МикВісті»На Херсонщині чоловік підірвався на міні. Фото: «МикВісті»

У Зміївці Херсонської області місцевий житель постраждав внаслідок детонації російської протипіхотної міни «пелюстка».

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що 48-річний чоловік наступив на ворожу міну «лепесток». Він дістав вибухову травму та ампутацію стопи. Потерпілу доставили до лікарні для надання меддопомоги.

«Нагадуємо про три основні правила мінної безпеки: не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102!», — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, що станом на грудень 2024 року на деокупованих територіях України 1083 мирні жителі підірвалися на російських протипіхотних мінах. З них 333 загинули та 750 зазнали поранень.

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