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Пожежа ландшафтного парку «Приінгульський» завдала понад ₴2,5 млн збитків

Пожежа парку «Приінгульський» завдала понад ₴2,5 млн збитків. Ілюстраційне фото: ДСНСПожежа парку «Приінгульський» завдала понад ₴2,5 млн збитків. Ілюстраційне фото: ДСНС

На території Регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» 10 лютого сталась пожежа. Збитки навколишньому середовищу склали понад 2,6 мільйона гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Зазначається, що займання сталось на на околиці урочища «Порожки». Пожежа призвела до пошкодження до ступеня припинення та неприпинення росту 715 дерев та 96 чагарників.

Також внаслідок випалювання сухої водно-болотної рослинності площею 8,4 гектарів пошкоджено 311 одиниць Карагани Скіфської (Caragana scythica) — рослини, занесеної до Червоної книги України.

Наразі за даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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