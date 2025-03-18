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У Миколаєві за день виникло пʼять пожеж в будинках: в області горіла суха трава

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 17 березня на Миколаївщині зафіксували шість пожеж, п’ять із них сталися у Миколаєві.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У Центральному районі Миколаєва загорівся сарай на приватній території. Вогонь охопив 20 квадратних метрів, рятувальники ліквідували пожежу.

Також у цьому районі горів дах одноповерхової будівлі на площі 50 квадратних метрів. Для гасіння залучали відразу два пожежно-рятувальні підрозділи та чергову зміну оперативно-координаційного центру.

Ще одна пожежа сталася у мікрорайоні Велика Корениха — загорілася покинута будівля площею 20 квадратних метрів.

У Заводському районі зайнялися речі в однокімнатній квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового будинку.

Крім того, в місті Первомайськ горіла суха трава та чагарники на відкритій території. Вогонь охопив площу 800 квадратних метрів. Причини займань встановлюються.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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