У Миколаєві за день виникло пʼять пожеж в будинках: в області горіла суха трава
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- Марія Хаміцевич
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9:51, 18 березня, 2025
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Протягом 17 березня на Миколаївщині зафіксували шість пожеж, п’ять із них сталися у Миколаєві.
Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
У Центральному районі Миколаєва загорівся сарай на приватній території. Вогонь охопив 20 квадратних метрів, рятувальники ліквідували пожежу.
Також у цьому районі горів дах одноповерхової будівлі на площі 50 квадратних метрів. Для гасіння залучали відразу два пожежно-рятувальні підрозділи та чергову зміну оперативно-координаційного центру.
Ще одна пожежа сталася у мікрорайоні Велика Корениха — загорілася покинута будівля площею 20 квадратних метрів.
У Заводському районі зайнялися речі в однокімнатній квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового будинку.
Крім того, в місті Первомайськ горіла суха трава та чагарники на відкритій території. Вогонь охопив площу 800 квадратних метрів. Причини займань встановлюються.
Раніше у ДСНС наголошували, що з початку 2025 року на території Миколаївської області виникло 267 пожеж у природних екосистемах. Це на 71% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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