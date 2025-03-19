  • середа

    19 березня, 2025

  • 6.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 19 березня , 2025 середа

  • Миколаїв • 6.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Херсоні через російський обстріл пошкоджено інфраструктуру: можливі перебої з водою

Наслідки обстрілу Херсона. Ілюстративне фото: Олександр ПрокудінНаслідки обстрілу Херсона. Ілюстративне фото: Олександр Прокудін

У Херсоні через нічні російські атаки пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Жителів міста попереджають про можливі перебої з водопостачанням.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, аварійні роботи вже розпочалися, але це може зайняти близько тижня.

«Внаслідок нічних обстрілів Херсонської громади з боку російських окупаційних військ пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Наші фахівці приступили до виконання аварійно-відновлювальних робіт, які можуть тривати близько тижня. Протягом цього часу можливе зниження тиску води у водопровідній мережі міста», — написав він.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Херсонській області, обстрілявши 26 населених пунктів.

Останні новини про: Війна в Україні

У Саудівській Аравії відбудуться переговори щодо 30-денного перемир’я в Україні
«Після переговорів з Трампом», — Росія заявила, що сама збила власні дрони, які летіли на Миколаївщину
Зеленський заявив, що сьогодні поговорить з Трампом
Реклама

Читайте також:

новини

Ексголову суду в Південноукраїнську Савіна знову оштрафували — на цей раз він заплатить ₴17 тис. за водіння у пʼяному стані

Аліса Мелік-Адамян
новини

З бюджету Миколаєва направили ₴233 млн на ремонт доріг і дощової каналізації в 2024 році

Аліна Квітко
новини

З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію

Анна Гакман
новини

«Судноплавству бути на Херсонщині», — Прокудін розповів про співпрацю з міжнародними партнерами

Світлана Іванченко
новини

У 2024 році з бюджету Миколаївщини виділили майже ₴5 млн на підтримку бізнесу

Даріна Мельничук

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський заявив, що сьогодні поговорить з Трампом
«Після переговорів з Трампом», — Росія заявила, що сама збила власні дрони, які летіли на Миколаївщину
У Саудівській Аравії відбудуться переговори щодо 30-денного перемир’я в Україні

Україна сформує список об’єктів, які мають бути захищені від атак РФ, —Зеленський

Зеленський заявив, що сьогодні поговорить з Трампом

4 години тому

У 2025 році на Миколаївщині сталось понад 170 пожеж у житлових будинках

Даріна Мельничук

Головне сьогодні