У Херсоні через російський обстріл пошкоджено інфраструктуру: можливі перебої з водою

Наслідки обстрілу Херсона. Ілюстративне фото: Олександр Прокудін

У Херсоні через нічні російські атаки пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Жителів міста попереджають про можливі перебої з водопостачанням.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, аварійні роботи вже розпочалися, але це може зайняти близько тижня.

«Внаслідок нічних обстрілів Херсонської громади з боку російських окупаційних військ пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Наші фахівці приступили до виконання аварійно-відновлювальних робіт, які можуть тривати близько тижня. Протягом цього часу можливе зниження тиску води у водопровідній мережі міста», — написав він.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Херсонській області, обстрілявши 26 населених пунктів.