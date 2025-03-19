У Херсоні через російський обстріл пошкоджено інфраструктуру: можливі перебої з водою
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- Світлана Іванченко
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12:48, 19 березня, 2025
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У Херсоні через нічні російські атаки пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Жителів міста попереджають про можливі перебої з водопостачанням.
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. За його словами, аварійні роботи вже розпочалися, але це може зайняти близько тижня.
«Внаслідок нічних обстрілів Херсонської громади з боку російських окупаційних військ пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Наші фахівці приступили до виконання аварійно-відновлювальних робіт, які можуть тривати близько тижня. Протягом цього часу можливе зниження тиску води у водопровідній мережі міста», — написав він.
Нагадаємо, що упродовж минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Херсонській області, обстрілявши 26 населених пунктів.
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