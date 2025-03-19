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Росіяни обстріляли 26 населених пунктів на Херсонщині, є поранені

Наслідки обстрілу Херсона, ілюстративне фото: Олександр ПрокудінНаслідки обстрілу Херсона, ілюстративне фото: Олександр Прокудін

Упродовж минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Херсонській області, обстрілявши 26 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожий вогонь потрапили Білозерка, Козацьке, Широка Балка, Львове, Ольгівка, Миколаївка, Бургунка, Одрадокам’янка, Станіслав, Гаврилівка, Дар’ївка, Новоберислав, Вірівка, Антонівка, Інженерне, Берислав, Мала Олександрівка, Зеленівка, Кізомис, Новоолександрівка, Новорайськ, Понятівка, Токарівка, Шилова Балка та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах та соціальній інфраструктурі. Внаслідок атак пошкоджено чотири багатоповерхівки, 29 приватних будинків та газопровід.

За словами Олександра Прокудіна, внаслідок обстрілів поранення отримали семеро людей.

Нагадаємо, що минулої доби російські війська обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонській області. Внаслідок чого двоє людей загинули, ще семеро отримали поранення.

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