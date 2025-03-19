Росіяни атакували з артилерії Херсон: є постраждала

Сьогодні, 19 березня, російські війська атакували з артилерії Херсон. Внаслідок обстрілу постраждала місцева жителька.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.

«Окупанти близько 17:00 вдарили з артилерії по Дар’ївці. Внаслідок обстрілу поранення дістала 61-річна жінка. В неї - вибухова травма, а також опіки обличчя, шиї, рук та ніг. Медики надали потерпілій необхідну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилась», – йдеться у повідомленні.