Росіяни атакували з артилерії Херсон: є постраждала
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- Анна Гакман
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19:54, 19 березня, 2025
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Сьогодні, 19 березня, російські війська атакували з артилерії Херсон. Внаслідок обстрілу постраждала місцева жителька.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.
«Окупанти близько 17:00 вдарили з артилерії по Дар’ївці. Внаслідок обстрілу поранення дістала 61-річна жінка. В неї - вибухова травма, а також опіки обличчя, шиї, рук та ніг. Медики надали потерпілій необхідну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилась», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, упродовж минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Херсонській області, обстрілявши 26 населених пунктів.
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