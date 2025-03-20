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Російський дрон атакував мешканку Херсонщини: жінка в комі

Наслідки обстріл Херсонщини, архівне фото: Херсонська обласна прокуратураНаслідки обстріл Херсонщини, архівне фото: Херсонська обласна прокуратура

У селі Качкарівка на Херсонщині російський безпілотник завдав удару, внаслідок якого 54-річна жінка отримала тяжкі поранення. Потерпіла перебуває в комі.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

«Окупанти атакували з БпЛА жительку Качкарівки. Внаслідок вибуху 54-річна жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми. Також в неї - забій головного мозку, уламкові поранення, церебральна кома. Потерпілу у тяжкому стані доправили до лікарні. Медики надають їй всю необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували з авіації понад 40 населених пунктів Херсонської області, серед яких Херсон, Антонівка, Зеленівка, Берислав, Дніпровське, Золота Балка, Кізомис та інші.

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, росіяни били по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі.

 

 

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