Через російський обстріл Херсонщини загинули двоє людей, четверо поранені

Наслідки обстріл Херсонщини, фото: Херсонська обласна прокуратура

Минулої доби російські війська атакували з авіації понад 40 населених пунктів Херсонської області, серед яких Херсон, Антонівка, Зеленівка, Берислав, Дніпровське, Золота Балка, Кізомис та інші.

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, росіяни били по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі.

Внаслідок обстрілів пошкоджено чотири багатоповерхові будинки, 18 приватних осель, стільникову вежу, гараж та автомобілі. Через російську агресію загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення.

Крім того, вночі Сили протиповітряної оборони знищили на областю «Shahed-131/136».

Нагадаємо, що 19 березня російські війська атакували дві громади Миколаївської області. Зранку та вдень російська армія вдарила безпілотниками по Галицинівській громаді. Крім того, через обстріли було пошкоджено дах складського приміщення, два трактори та комбайн.

Також російські війська здійснили масовану атаку на Кропивницький за допомогою безпілотників. Унаслідок ударів постраждали 10 людей, серед них четверо дітей.