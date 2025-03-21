У Миколаєві триває очищення Південного Бугу після розливу олії

У Миколаєві станом на 21 березня тривають роботи з очищення акваторії Південного Бугу після розливу олії, спричиненого влучанням російських безпілотників 28 грудня 2024 року.

Як повідомили у Миколаївській міській раді, сьогодні служби розпочали новий етап робіт.

Зазначається, що на пʼятому причалі фахівці використовують спеціальний сорбуючий препарат «Еконадін», який дозволяє абсорбувати залишки забруднюючих речовин та прискорити процес очищення води.

Роботи проводяться відповідно до екологічних норм, наголосили у міськраді.

Роботи з очищення Південного Бугу у Миколаєві, фото: Миколаївська міськрада Роботи з очищення Південного Бугу у Миколаєві, фото: Миколаївська міськрада Роботи з очищення Південного Бугу у Миколаєві, фото: Миколаївська міськрада

Нагадаємо, в ніч на 28 грудня у Миколаєві уламки БпЛА пошкодили резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства «Екотранс».

Станом на початок лютого вже відкачали 300 тонн водно-олійної емульсії.