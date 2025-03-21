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Очолив окупаційну «раду депутатів»: на Херсонщині судитимуть чоловіка, якого звинувачують у колабораціонізмі

Суддя приймає рішення. Ілюстративне фото: Getty imagesСуддя приймає рішення. Ілюстративне фото: Getty images

На Херсонщини 40-річного жителя звинувачують у колабораціонізмі. За даними слідства, він добровільно погодився працювати на окупаційну владу та очолив незаконну «раду депутатів» у Новотроїцькому.

Як повідомили у обласній прокуратурі, у вересні 2023 року чоловік подав свою кандидатуру та був «обраний» до «совета депутатов» від окупаційної партії «Единая Россия», а згодом став головою цього псевдооргану.

Зазначається, що перебуваючи на незаконній посаді, він керував «радою», проводив «сесії», підписував протоколи засідань та розпоряджався бюджетом. Також він зареєстрував цей орган у реєстрі юридичних осіб РФ і контролював публікацію окупаційних нормативно-правових актів у підконтрольних РФ медіа.

Раніше суд визнав винним у колабораціонізмі та засудив до 10 років тюрми мешканця Бериславського району на Херсонщині. Він обійняв посаду «заступника міністра сільського господарства та рибальства» у незаконному окупаційному відомстві.

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