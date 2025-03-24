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Росія обстріляла 33 населені пункти Херсонщини: є поранені та руйнування

Обстріл Херсонщини, фото: НацполіціяОбстріл Херсонщини, фото: Нацполіція

Протягом доби російські війська атакували 33 населені пункти Херсонської області з різних видів озброєння.

Як повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, під ударами опинилися Херсон, Берислав, Білозерка, Антонівка та десятки інших населених пунктів.

Внаслідок обстрілів пошкоджені газова труба, багатоповерхівка, 25 приватних будинків та автомобілі. Поранені четверо мирних жителів.

Крім цього, стало відомо про загибель жителя Станіслава через російський обстріл минулого тижня. 17-го березня російські війська атакували населений пункт з артилерії, через що загинув 74-річний чоловік, зазначили в ОВА.

Також протягом доби 23 і 24 березня російські війська атакували три громади у Миколаївській області. Внаслідок обстрілу в одному із сіл пошкоджене складське приміщення лікувального закладу. А один з ударів в Очакові пошкодив вікна в квартирі багатоповерхівки.

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