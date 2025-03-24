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З початку року через теракти загинули 4 поліцейських: Нацполіція посилить заходи безпеки біля відділків

Автомобіль поліції. Ілюстративне фото: Нацполіція в Одеській областіАвтомобіль поліції. Ілюстративне фото: Нацполіція в Одеській області

З початку року внаслідок терактів загинули четверо поліцейських, ще кілька отримали важкі поранення. У відповідь Національна поліція України посилить заходи безпеки біля відділків.

Про повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс в ефірі телемарафону.

«Четверо осіб з початку року загинули від рук росіян, коли виконували такі злочини. Ще кілька осіб мають важкі поранення», — сказала речниця. 

За її словами, найближчим часом будуть впроваджені додаткові перевірки. Зокрема, посилене патрулювання територій, ретельний огляд автомобілів, що перебувають поблизу відділків, використання металодетекторів. Також збільшать кількість камер відеоспостереження.

«Ми плануємо посилити заходи безпеки для протидії таких спроб злочинів, зокрема, це посилене патрулювання територій поліції з метою виявлення підозрілих осіб, предметів. Також посилена перевірка транспортних засобів, які перебувають біля відділів поліції. Імовірно використання найближчим часом ручних металодетекторів і, по можливості, рамкових. Також збільшення камер відеоспостереження не тільки у відділі поліції, але й поблизу», — зазначила вона.

Крім того, громадянам можуть запропонувати заздалегідь обговорювати мету візиту до поліції в межах додаткових заходів перевірки.

Нагадаємо, що у Миколаєві правоохоронці затримали 19-річну студентку, яку підозрюють у підготовці теракту біля будівлі Національної поліції.

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