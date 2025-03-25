У Миколаєві через пожежу в квартирі загинула жінка

Пожежа гаража на Миколаївщині, фото: ДСНС

У Миколаєві на вулиці 7 Слобідська сталася пожежа в квартирі. Вогонь охопив домашні речі на площі 2 квадратних метри.

Про це 25 березня повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Під час гасіння рятувальники виявили тіло 87-річної жінки. За попередніми даними, займання спричинило коротке замкнення електроковдри.

Того ж дня рятувальники ліквідували пожежу гаража в селі Єланець Вознесенського району. Вогонь знищив дах, балки та речі, причина загоряння встановлюється.

Пожежа гаража на Миколаївщині, фото: ДСНС Пожежа гаража на Миколаївщині, фото: ДСНС Пожежа гаража на Миколаївщині, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках протягом 2025 року.

56 пожеж спричинило коротке замкнення електромережі, ще 50 — порушення правил пожежної безпеки. Крім цього, під час використання газових приладів сталось чотири пожежі, а через необережне поводження з вогнем — 42.