  • вівторок

    25 березня, 2025

  • 15.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 25 березня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 15.2° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві через пожежу в квартирі загинула жінка

Пожежа гаража на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа гаража на Миколаївщині, фото: ДСНС

У Миколаєві на вулиці 7 Слобідська сталася пожежа в квартирі. Вогонь охопив домашні речі на площі 2 квадратних метри.

Про це 25 березня повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Під час гасіння рятувальники виявили тіло 87-річної жінки. За попередніми даними, займання спричинило коротке замкнення електроковдри.

Того ж дня рятувальники ліквідували пожежу гаража в селі Єланець Вознесенського району. Вогонь знищив дах, балки та речі, причина загоряння встановлюється.

Пожежа гаража на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа гаража на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа гаража на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа гаража на Миколаївщині, фото: ДСНС
Пожежа гаража на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа гаража на Миколаївщині, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках протягом 2025 року.

56 пожеж спричинило коротке замкнення електромережі, ще 50 — порушення правил пожежної безпеки. Крім цього, під час використання газових приладів сталось чотири пожежі, а через необережне поводження з вогнем — 42.

Останні новини про: Пожежі

У Миколаївській області за добу виникло 24 пожежі: горіли будинки, ліс і автомобілі
У Миколаєві та області за добу сталося 25 пожеж: горіли будівлі, авто та сухостій
На Миколаївщині знову горіла суха трава: вогонь охопив понад 16 гектарів
Реклама

Читайте також:

новини

Справа спецпризначенця Шевченка: суд відклав засідання, бо обвинуваченому раптово стало зле

Аліса Мелік-Адамян
новини

Соціальний діалог і нові робочі місця: у Миколаєві стартує важливий проєкт з Міжнародною організацією праці

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві влаштували парад собак, яких прихистили з вулиці

Марія Хаміцевич
новини

У Миколаєві відкрили персональну виставку художниці Андражевської

Даріна Мельничук
новини

У 2024 році на Миколаївщині знизилась захворюваність на туберкульоз

Даріна Мельничук

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині знову горіла суха трава: вогонь охопив понад 16 гектарів
У Миколаєві та області за добу сталося 25 пожеж: горіли будівлі, авто та сухостій
У Миколаївській області за добу виникло 24 пожежі: горіли будинки, ліс і автомобілі

Соціальний діалог і нові робочі місця: у Миколаєві стартує важливий проєкт з Міжнародною організацією праці

Росія на переговорах із США наполягає на повному контролі над чотирма українськими областями, — ЗМІ

2 години тому

В деяких районах Миколаєва до вечора відключили воду

Альона Коханчук

Головне сьогодні