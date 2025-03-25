Співпрацювала з окупаційною владою: у Херсоні жінку приговорили до 8 років тюрми

Суддя приймає рішення. Ілюстративне фото: Getty images

Херсонський суд визнав винною 57-річну жительку міста у співпраці з окупаційною владою та засудив її до восьми років тюрми.

Як повідомив начальник відділу слідчого управління поліції Херсонщини Олег Мальчевський, у липні 2022 року жінка погодилася працювати у створеному окупаційною владою комунальному підприємстві «Агрофірма радгосп «Білозерський», обійнявши посаду «заступника директора по оптимізації управлінських процесів».

Зазначається, що на цій посаді вона виконувала адміністративно-господарські функції та брала активну участь в організації псевдореферендуму про приєднання Херсонщини до Росії.

Зокрема, вона відвідувала території підприємства, де серед працівників проводилося незаконне голосування. Жінка збирала паспорти, записувала анкетні дані, видавала бюлетені та контролювала облік голосуючих. Крім того, вона слідкувала, щоб заробітну плату отримували лише ті працівники, які брали участь у голосуванні.

Повідомляється, що суд визнав її виною та приговорив до восьми років тюрми. Також її позбавили права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, строком на 15 років. Крім цього, конфіскували її квартиру у Херсоні.

Раніше, суд визнав винним у колабораціонізмі та засудив до 10 років тюрми мешканця Бериславського району на Херсонщині. Він обійняв посаду «заступника міністра сільського господарства та рибальства» у незаконному окупаційному відомстві.