На Миколаївщині за добу сталося 14 пожеж: горіли будівлі і суха трава

Пожежа у Миколаївській області 26 березня, фото: ДСНС

Минулої доби, 26 березня, у Миколаєві та області сталося 14 пожеж. Рятувальники гасили пожежі будинків, сміття та сухої трави.

Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, в селі Кумарі Первомайського району в приватному будинку загорілись речі у кімнаті. Пожежу спричинила свічка. Площа загоряння — 3 квадратних метри.

Також у Миколаєві сталася ще одна пожежа — загорівся сарай площею 10 квадратних метрів.

Окрім цього, в області 12 разів горіли очерет, суха трава, чагарники та сміття. Загальна площа цих займань перевищила 11 гектарів. Причини пожеж наразі з'ясовують фахівці.

Пожежа у Миколаївській області 26 березня, фото: ДСНС Пожежа у Миколаївській області 26 березня, фото: ДСНС Пожежа у Миколаївській області 26 березня, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках протягом 2025 року.

56 пожеж спричинило коротке замкнення електромережі, ще 50 — порушення правил пожежної безпеки. Крім цього, під час використання газових приладів сталось чотири пожежі, а через необережне поводження з вогнем — 42.