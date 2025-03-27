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Росіяни атакували Херсон: двоє загиблих, серед поранених — медики

Наслідки обстрілу Херсону. Скриншот з відео з Telegram-каналівНаслідки обстрілу Херсону. Скриншот з відео з Telegram-каналів

У четвер, 27 березня, через російського обстрілу Херсона загинули двоє людей, ще п'ятеро  отримали поранення, серед них — двоє медиків, які надавали допомогу постраждалим. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, атака тривала півтори години. Удари пошкодили багатоквартирні будинки та будівлю залізничного вокзалу.

«Близько півтори години росіяни обстрілювали центральну частину Херсона. Внаслідок «прильотів» потрощено будівлю залізничного вокзалу та багатоквартирні будинки», — зазначив він.

За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, через обстріл був пошкоджений вагон поїзда Херсон — Львів.

«У результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда №110 Херсон — Львів, поїзд відправився із затримкою у півтори години. На щастя, без жертв. Працівники та пасажири знаходилися в укритті. Пошкоджений вагон на найближчих станціях ми замінимо на резервний», — написав він. 

Раніше повідомлялось, що вдень 27 березня російські війська обстріляли середмістя Херсона. 

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