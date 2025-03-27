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Внаслідок російського обстрілу в Херсоні постраждала жінка

Наслідки обстрілу Херсону. Скриншот з відео з Telegram-каналівНаслідки обстрілу Херсону. Скриншот з відео з Telegram-каналів

Сьогодні, 27 березня, внаслідок російського обстрілу Херсона постраждала жінка. 

Як повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, потерпілу доставили до лікарні.

«Бригада швидкої доставила до лікарні жінку, яка близько 13:00 постраждала через російський обстріл Херсона. У 38-річної херсонки — вибухова травма та контузія. Потерпіла знаходиться під наглядом медиків», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 27 березня російські війська обстріляли середмістя Херсона. Била з артилерії. Одна людина загинула, ще одна — поранена. Як повідомив голова Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко, загинула 55-річна жінка, також поранений 56-річний чоловік. Через обстріл пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та автотранспорт.

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