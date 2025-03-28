На Херсонщині через російські удари загинули троє людей, 12 поранених

Наслідки російських ударів у Херсоні, фото: Радіо свобода

У Херсонській області внаслідок російської агресії минулої доби троє людей загинули та 12 зазнали поранень.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Садове, Наддніпрянське, Широка Балка, Велетенське, Станіслав, Понятівка, Берислав, Новорайськ, Нововоронцовка, Гаврилівка, Новокаїри, Дудчани, Новоберислав, Золота Балка, Шляхове, Веселе, Зміївка, Дніпровське, Іванівка, Інгулець, Кізомис, Костирка, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Монастирське, Незламне, Новотягинка, Ольгівка, Осокорівка, Токарівка, Українка і Червоний Маяк.

Пошкоджені 5 багатоповерхівок, 9 приватних будинків, складське приміщення, автозаправна станція, автомобіль швидкої допомоги і приватні автомобілі.

Нагадаємо, що також російська армія атакувала Вознесенськ Миколаївської області безпілотниками. 28 березня, через обстріл загорілися склади агропромислового об’єкта. Вогнеборці загасили пожежу площею 150 квадратних метрів.