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Росіяни обстріляли Херсонщину: поранено 11 людей, пошкоджені будинки та сільгосппідприємство

Обстріл Херсонщини, фото: Херсонська ОВАОбстріл Херсонщини, фото: Херсонська ОВА

Протягом доби російські війська атакували 33 населені пункти Херсонської області з артилерії та авіації. Через російські обстріли поранення дістали 11 людей.

Про це 31 березня повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Росіяни обстрілювали житлові квартали та комунальну інфраструктуру. Унаслідок атак пошкоджено багатоквартирний будинок і 12 приватних осель. Також було влучання в сільськогосподарське підприємство, зруйновано сараї, гараж і приватний автомобіль.

Нагадаємо, що минулої доби російські війська також обстрілювали з артилерії й Миколаївську область.

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