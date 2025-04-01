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Доба на Херсонщині: поранено шість людей, пошкоджені будинки та газопровід

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція Херсонської областіНаслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція Херсонської області

Минулої доби російські військові обстріляли Херсон та понад 25 населених пунктів області. Під ударами опинилися житлові квартали та соціальна інфраструктура.

Про це 1 квітня повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено чотири багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також пошкоджено газопровід та приватних автомобілів. Через російську агресію поранення отримали шестеро людей.

Нагадаємо, що за добу до цього російські війська атакували 33 населені пункти Херсонської області з артилерії та авіації. Тоді через російські обстріли поранення дістали 11 людей.

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