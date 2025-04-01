На Миколаївщині за добу сталося дев’ять пожеж
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
10:05, 01 квітня, 2025
-
31 березня рятувальники дев’ять разів виїжджали на виклики через пожежі в Миколаївській області. Горіли будинки, сараї та відкриті території.
За даними Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, шість займань сталися у житловому секторі:
- У селі Адамівка Врадіївської громади загорівся житловий будинок через коротке замикання.
- У селі Кінецьпіль Первомайської громади вогонь знищив сарай — попередньо, через необережне поводження з вогнем.
- У Миколаєві зайнялася господарська будівля площею 30 квадратних метрі.
- У селі Покровське Врадіївської громади пожежа охопила господарську будівлю на приватному подвір’ї.
- У селі Івано-Кепине Снігурівської громади зайнявся гараж.
- Ще один гараж горів у Вознесенську.
Окрім цього, вогнеборці ліквідували три займання сухої трави, сміття та очерету на відкритих територіях області. Загальна площа пожеж склала понад 3 гектари.
Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.
Останні новини про: Пожежі