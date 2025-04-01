На Миколаївщині за добу сталося дев’ять пожеж

Пожежа в Миколаївській області 31 березня, фото: ДСНС

31 березня рятувальники дев’ять разів виїжджали на виклики через пожежі в Миколаївській області. Горіли будинки, сараї та відкриті території.

За даними Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, шість займань сталися у житловому секторі:

У селі Адамівка Врадіївської громади загорівся житловий будинок через коротке замикання.

У селі Кінецьпіль Первомайської громади вогонь знищив сарай — попередньо, через необережне поводження з вогнем.

У Миколаєві зайнялася господарська будівля площею 30 квадратних метрі.

У селі Покровське Врадіївської громади пожежа охопила господарську будівлю на приватному подвір’ї.

У селі Івано-Кепине Снігурівської громади зайнявся гараж.

Ще один гараж горів у Вознесенську.

Пожежа в Миколаївській області 31 березня, фото: ДСНС Пожежа в Миколаївській області 31 березня, фото: ДСНС

Окрім цього, вогнеборці ліквідували три займання сухої трави, сміття та очерету на відкритих територіях області. Загальна площа пожеж склала понад 3 гектари.

Пожежа в Миколаївській області 31 березня, фото: ДСНС Пожежа в Миколаївській області 31 березня, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.