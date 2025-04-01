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В Одеській області за три місяці 2025 року ліквідували понад 1500 пожеж, – ДСНС

Пожежа в будинку на Миколаївщині. Ілюстраційне фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в будинку на Миколаївщині. Ілюстраційне фото: ДСНС Миколаївщини

В Одеській області за перші три місяці 2025 року рятувальники ліквідували 1507 пожеж, через які загинули 34 людини, ще 37 осіб отримали травми.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) в Одеської області. 

«Ліквідовано 1507 пожеж, внаслідок яких загинули 34 людини (постраждали 37 людей, з них 4 дитини). Врятовано 81 особу, з них 12 дітей. Здійснено 694 виїзди на ліквідацію пожеж в природних екосистемах, загальна площа знищеної української землі становить понад 500 гектар», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на деокупованих територіях України одеськими піротехніками розміновано 87 гектар територій, вилучено та знищено 83 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, рятувальники Одещини отримали робот Magirus Wolf C1, який допомагатиме гасити пожежі в небезпечних зонах, недоступних для людей.

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