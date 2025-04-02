Протягом доби на Миколаївщині сталося п’ять пожеж: горіли будинки та суха трава
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- Марія Хаміцевич
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10:12, 02 квітня, 2025
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Упродовж 1 квітня та в ніч на 2 квітня рятувальники ліквідували п’ять пожеж у різних населених пунктах Миколаївської області.
Як повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області, переважно горіли очерет, суха рослинність і сміття на відкритих територіях. Загоряння зафіксували в Миколаєві, Очакові та селі Зайчевське Мішково-Погорілівської громади. Загальна площа займання склала 3 гектари.
Окрім цього, у Південноукраїнську в одній із квартир дев’ятиповерхового будинку загорілася їжа на плиті. Також уночі в селі Коблеве виникла пожежа у двох не житлових дерев’яних будинках.
За словами вогнеборців, загалом вдалося врятувати шість житлових будинків і три нежитлові споруди.
Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.
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