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Протягом доби на Миколаївщині сталося п’ять пожеж: горіли будинки та суха трава

Ліквідація пожежі на Миколаївщині 1 квітня, фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині 1 квітня, фото: ДСНС

Упродовж 1 квітня та в ніч на 2 квітня рятувальники ліквідували п’ять пожеж у різних населених пунктах Миколаївської області.

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області, переважно горіли очерет, суха рослинність і сміття на відкритих територіях. Загоряння зафіксували в Миколаєві, Очакові та селі Зайчевське Мішково-Погорілівської громади. Загальна площа займання склала 3 гектари.

Окрім цього, у Південноукраїнську в одній із квартир дев’ятиповерхового будинку загорілася їжа на плиті. Також уночі в селі Коблеве виникла пожежа у двох не житлових дерев’яних будинках.

За словами вогнеборців, загалом вдалося врятувати шість житлових будинків і три нежитлові споруди.

Ліквідація пожежі на Миколаївщині 1 квітня, фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині 1 квітня, фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині 1 квітня, фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині 1 квітня, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

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