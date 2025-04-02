Російські війська обстріляли Чорнобаївку: зруйнована амбулаторія, потрощене медобладнання

Наслідки атаки РФ по Чорнобаївці. Скриншот з відео

У ніч на 1 квітня російські війська завдали удару по Чорнобаївці на Херсонщині. Жертв серед місцевого населення немає, однак зазнали пошкоджень приватні оселі, міська амбулаторія, будинок культури, пекарня та пошта.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Внаслідок прильотів частково зруйновано приміщення місцевої амбулаторії, а також потрощено медичне обладнання. Крім цього, пошкоджено й приватні оселі, пекарню, пошту та будинок культури. На щастя, минулося без постраждалих серед місцевих жителів», — написав він.

Нагадаємо, що через обстріли на Херсонщині минулої доби загинула одна людина, ще дев'ять отримали поранення. Армія РФ атакувала 38 населених пунктах області.