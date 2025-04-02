У Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона на чоловіка

У Центральному районі Херсона російські війська атакували мирного жителя, скинувши вибухівку з дрона. 64-річного чоловіка з пораненнями госпіталізували.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

«Близько 17:30 російські війська скинули вибухівку з дрона на цивільного у Центральному районі Херсона. Внаслідок атаки постраждав 64-річний чоловік. Його з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні. Нині медики його дообстежують», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів на Херсонщині минулої доби загинула одна людина, ще дев'ять отримали поранення. Армія РФ била по 38 населених пунктах області.