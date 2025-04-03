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Екскерівника окупаційної залізниці Херсонщини засудили до 12 років тюрми

Суддя приймає рішення. Ілюстративне фото: Getty imagesСуддя приймає рішення. Ілюстративне фото: Getty images

Першого заступника директора так званої «Херсонської залізничної дороги», створеної окупаційною адміністрацією РФ, засудили до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, суд визнав його винним у пособництві державі-агресору. А також заборонив обіймати будь-які посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг, строком на 15 років.

Так, у червні 2022 року під час тимчасової окупації Херсона чоловік добровільно обійняв керівну посаду в окупаційній структурі. Він забезпечував залізничне сполучення з Росією, тимчасово окупованим Кримом, Херсонщиною та іншими захопленими територіями України.

Засуджений організовував ремонт, технічне обслуговування та модернізацію вантажних вагонів, які використовувалися, зокрема, для вивезення викраденого українського зерна. 

Зазначається, що він також провів інвентаризацію майна регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» для використання окупаційною владою.

Раніше суд визнав винним у колабораціонізмі та засудив до 10 років тюрми мешканця Бериславського району на Херсонщині. Він обійняв посаду «заступника міністра сільського господарства та рибальства» у незаконному окупаційному відомстві.

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