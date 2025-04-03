Росіяни атакували дроном цивільне авто в Херсоні: двоє постраждалих

У Корабельному районі Херсона російські війська атакували з дрона цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей – 53-річна жінка та 55-річний чоловік.

Як повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація, обох чоловіків госпіталізували з травмами середньої тяжкості.

«Російські окупаційні війська атакували з дрона цивільне авто у Корабельному районі. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждали 53-річна жінка та 55-річний чоловік. Їх з контузіями, вибуховими та черепно-мозковими травмами доправили до лікарні. Медики оцінюють стан потерпілих як середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби під російськими обстрілами та авіаударами опинилися Херсон і понад 20 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів поранення отримали чотири людини. Як повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російські війська били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджено багатоповерховий будинок, вісім приватних осель і магазин.