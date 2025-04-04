  • пʼятниця

    4 квітня, 2025

  • 14.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 квітня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 14.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Первомайську під час пожежі в квартирі загинула літня жінка

Пожежа у Первомайську 4 квітня, фото: ДСНС МиколаївщиніПожежа у Первомайську 4 квітня, фото: ДСНС Миколаївщині

Вранці 4 квітня в Первомайську, що на Миколаївщині, виникла пожежа в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового будинку.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Близько 07:30 очевидці повідомили рятувальників про займання та зазначили, що всередині може перебувати літня жінка.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої 70-річної жінки. Вогонь охопив 5 квадратних метрів, і його вдалося швидко загасити. Причини виникнення пожежі з’ясовуються.

Це не єдиний подібний випадок у регіоні за добу. У Миколаєві також сталася пожежа в однокімнатній квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку. Горіли сміття та речі на площі 5 квадратних метрів.

Ще одна пожежа виникла в Баштанці, де загорівся дах будинку. Рятувальникам вдалося загасити пожежу на площі 4 квадратних метри.

Пожежа на Миколаївщині 3 квітня, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 3 квітня, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині 3 квітня, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 3 квітня, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

Останні новини про: Пожежі

У Корабельному районі Миколаєва палав очерет
Протягом доби на Миколаївщині сталося п’ять пожеж: горіли будинки та суха трава
Пʼять разів горіла суха трава на Миколаївщині за добу
Реклама

Читайте також:

новини

В Одесі планують виділити ₴100 млн на доплати освітянам, ще стільки ж можуть передбачити до кінця року

Аліна Квітко
новини

Голова суду з зарплатнею у ₴248 тис. на місяць отримав від мерії Миколаєва ₴11 тис. соцвиплат

Аліса Мелік-Адамян
новини

На утримання доріг в Миколаївській області планують витратити майже ₴929 млн

Аліна Квітко
новини

Зарплати по ₴100 тис. на місяць: що задекларували заступники голови Миколаївської ОВА за 2024 рік

Аліна Квітко
новини

В управлінні культури Миколаєва пообіцяли новий «казковий» вхід до дитмістечка, але грошей немає

Даріна Мельничук

Останні новини про: Пожежі

Пʼять разів горіла суха трава на Миколаївщині за добу
Протягом доби на Миколаївщині сталося п’ять пожеж: горіли будинки та суха трава
У Корабельному районі Миколаєва палав очерет

В Одесі планують виділити ₴100 млн на доплати освітянам, ще стільки ж можуть передбачити до кінця року

У Дніпрі вибухнуло авто посадовця

1 година тому

У Миколаєві затримали водія, який вʼїхав у зупинку та травмував жінку

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні