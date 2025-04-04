У Первомайську під час пожежі в квартирі загинула літня жінка

Пожежа у Первомайську 4 квітня, фото: ДСНС Миколаївщині

Вранці 4 квітня в Первомайську, що на Миколаївщині, виникла пожежа в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового будинку.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Близько 07:30 очевидці повідомили рятувальників про займання та зазначили, що всередині може перебувати літня жінка.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої 70-річної жінки. Вогонь охопив 5 квадратних метрів, і його вдалося швидко загасити. Причини виникнення пожежі з’ясовуються.

Це не єдиний подібний випадок у регіоні за добу. У Миколаєві також сталася пожежа в однокімнатній квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку. Горіли сміття та речі на площі 5 квадратних метрів.

Ще одна пожежа виникла в Баштанці, де загорівся дах будинку. Рятувальникам вдалося загасити пожежу на площі 4 квадратних метри.

Пожежа на Миколаївщині 3 квітня, фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині 3 квітня, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.