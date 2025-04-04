У Первомайську під час пожежі в квартирі загинула літня жінка
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- Марія Хаміцевич
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10:49, 04 квітня, 2025
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Вранці 4 квітня в Первомайську, що на Миколаївщині, виникла пожежа в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового будинку.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Близько 07:30 очевидці повідомили рятувальників про займання та зазначили, що всередині може перебувати літня жінка.
Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої 70-річної жінки. Вогонь охопив 5 квадратних метрів, і його вдалося швидко загасити. Причини виникнення пожежі з’ясовуються.
Це не єдиний подібний випадок у регіоні за добу. У Миколаєві також сталася пожежа в однокімнатній квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку. Горіли сміття та речі на площі 5 квадратних метрів.
Ще одна пожежа виникла в Баштанці, де загорівся дах будинку. Рятувальникам вдалося загасити пожежу на площі 4 квадратних метри.
Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.
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